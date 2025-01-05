Инвестиционный эксперт Кузнецова спрогнозировала дальнейшее поведение ключевой ставки Центробанка РФ

По словам инвестиционного советника Юлии Кузнецовой, в Банке России заявляли, что весь наступивший год ключевая ставка будет оставаться на уровне 21%, то есть ее не планируют снижать, более того, еще до половины 2026-го эта ставка сохранится. Об этом сообщает радио Sputnik.

Она уточнила, что финансовый регулятор может менять свои прогнозы и ожидания на фоне того, что появляются новые данные по инфляции, и ситуация может кардинально измениться.

По мнению эксперта, на заседании Центробанка РФ в феврале вполне могут обратить внимание на инфляцию, сто может и вовсе стать сигналом к повышению ставки.

Ранее экономист Литвиненко допустила повышение ключевой ставки до 23% в 2025 году.