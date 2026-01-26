Инвестор: финансовая грамотность не в экономии на кофе, а в мышлении владельца капитала

Система потребительства заточена на то, чтобы человек жил от зарплаты до зарплаты, считает частный инвестор и соучредитель SMK Capital Сергей Селиванов. Об этом сообщает радио Sputnik.

В таком состоянии, по его мнению, человек предсказуем, им легче управлять, и у него просто не остается ресурсов думать о стратегии, свободе или будущем — все силы уходят на латание ежемесячных финансовых дыр. Это выгодно экономике, построенной на постоянном расходе: реклама, доступные кредиты и культ покупок для статуса работают на то, чтобы деньги текли, а не накапливались.

Ключевая проблема, как отмечает эксперт, лежит в области психологии и образования. Нас с детства учили терпеть, а не считать; привыкли реагировать на проблемы, а не планировать их решение. Для многих деньги — не инструмент свободы, а источник постоянной тревоги. Пока человек боится денег, ими всегда будет управлять кто-то другой. Большинство же программ финансовой грамотности, по словам Селиванова, учат лишь базовой дисциплине — экономить на мелочах вроде кофе, — но не формируют мышление владельца капитала, способного создавать активы, а не только сокращать расходы.

Эксперт резюмировал, что итог такого подхода — фундаментальный разрыв в логике между бедными и богатыми. Финансово безграмотный человек сначала тратит, а потом думает. Тот, кто мыслит как инвестор, сначала считает и планирует, а лишь потом действует. Как только деньги начинают восприниматься не как цель, а как инструмент, человек выходит из «крысиных бегов». У него появляется дистанция для маневра и, что самое важное, настоящий выбор. Именно этот выбор, заключил Селиванов, и является единственной гранью, которая отделяет подлинную финансовую свободу от пожизненной зависимости.

