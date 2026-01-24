Не всегда в убыток: в каких случаях стоит забрать деньги с депозита

Досрочное расторжение банковского вклада почти всегда означает потерю процентов, однако в ряде ситуаций такой шаг может быть экономически оправдан. Финансовый советник и глава комитета по финансовой грамотности МГО «ОПОРА РОССИИ» Ирина Глушкова объяснила, когда отказ от доходности может оказаться разумным решением.

В большинстве случаев преждевременное снятие средств с банковского вклада приводит к утрате начисленных процентов. Тем не менее существуют обстоятельства, при которых такой шаг может быть финансово целесообразным. Об этом агентству «Прайм» рассказала финансовый консультант Ирина Глушкова.

По ее словам, первая ситуация связана с резким ростом процентных ставок в экономике. Если Банк России существенно повышает ключевую ставку, кредитные организации начинают предлагать новые вклады с гораздо более высокой доходностью. В таком случае перевод средств на новый депозит может компенсировать потери от закрытия старого вклада.

Второй сценарий — погашение дорогих долгов. Если проценты по кредиту значительно выше доходности вклада, досрочное снятие денег и закрытие обязательств позволяет сократить финансовые потери, даже если прямой прибыли это не приносит.

Еще один возможный повод — необходимость срочной и важной покупки или инвестиции. Однако, как отмечает эксперт, такие решения требуют индивидуальных расчетов и оценки возможных рисков.

Отдельно Глушкова выделила ситуацию с повышенными рисками для вкладчика. Если у банка появляются признаки нестабильности или возникают сомнения в его надежности, разумнее забрать средства заранее, особенно если сумма превышает лимит страхового возмещения АСВ в 1,4 млн рублей. В этом случае потеря процентов может быть меньшим злом по сравнению с риском утраты основной суммы.

Наконец, досрочное закрытие вклада может быть оправдано из-за внезапных жизненных обстоятельств — проблем со здоровьем, вопросов безопасности, жилья или необходимости срочно помочь близким. По словам эксперта, в таких случаях финансовая выгода всегда отходит на второй план.

