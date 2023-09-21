Инвестор из Белоруссии планирует построить новый завод на территории Подмосковья

Компания ООО «Белтелекабель» запустит кабельное производство на территории городского округа Воскресенск при поддержке госпрограммы «Промышленная ипотека». Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста.

Ожидается, что общий объем инвестиций в запуск кабельного производства компании ООО «Белтелекабель» составит восемьсот миллионов рублей. Половину от этой суммы инвестор получил по программе «Промышленная ипотека». Ввод объекта в эксплуатацию состоится уже в первой половине 2024 года. На предприятии планируется создать 140 новых рабочих мест.

Первая очередь площадей завода по переработке медного проводника, алюминия и оптического кабеля составит пять с половиной тысяч квадратных метров. На предприятии будут выпускать силовой кабель, волоконно-оптический кабель, телефонный кабель, а также кабели сигнализации и блокировки, используемых в системах автоматики железных дорог.

Ранее губернатор Андрей Воробьев в ходе еженедельного совещания с областным правительством и главами округов отметил, что в регионе стараются делать удобными сервисы для предпринимателей.