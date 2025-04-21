Стоимость золота обновила исторический рекорд, превысив $3,4 тыс. за тройскую унцию

По состоянию на 9:12 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 72,04%, что составляет увеличение на 2,16%. Вслед за этим повысилась и стоимость майского фьючерса на серебро, который подорожал на 1,22% и достиг 32,868% за унцию.

Как отмечают эксперты, рост спроса на золото в последние дни связан с геополитической неопределенностью и нарастающей напряженностью в мировой экономике. Золото традиционно рассматривается как безопасный актив в условиях рыночной нестабильности, что приводит к увеличению его привлекательности для инвесторов.

Эксперты разделились в своих прогнозах относительно инвестиционной привлекательности золота. Так, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Виталий Манжос считает, что на нынешнем этапе покупка золота не является привлекательным способом вложения средств на короткий и средний срок, указывая на нестабильность рынка.

В то же время эксперт Лучен Ван из Galaxy Futures Co в Шанхае прогнозирует, что золото продолжит дорожать в ближайшее время.

Ранее газета The New York Post (NYP) сообщила, что стоимость выступлений экс-президента США Джо Байдена оценивается в $300 тыс.