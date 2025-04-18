Инвестор Шпитцнагель предупредил, что фондовый рынок США ждет обвал на 80%
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По словам инвестора Марка Шпитцнагеля, может произойти настоящий крах, который заключается в обвале на 80% на фондовом рынке США. Об этом сообщает Pravda.Ru.
Он добавил, что текущие распродажи являются вытряхиванием людей, и это не армагеддон даже, а начало подготовки к лопанию «пузыря».
По мнению инвестора, наступило время думать о диверсификации, то есть держать в портфеле 10-15% золота, поскольку это надежная финансовая гавань. Так, за последний год золото подорожало на 35%, и существует множество способов вложиться.
Он подчеркнул, что также важна недвижимость, приносящая пассивный доход даже во время кризиса и защищающая от инфляции, поскольку арендные ставки растут вместе с ценами.
Ранее в США предрекли военный конфликт из-за таможенных пошлин Трампа.