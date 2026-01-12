Инвестор Виноградов прогнозирует: цены на готовые квартиры в России подорожают на 3-5% уже в феврале

Российский рынок вторичного жилья готовится к новому витку роста цен в начале 2026 года. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил инвестор и генеральный директор компании Pro-Vision Communications Владимир Виноградов. По его оценке, если в 2025 году квартиры на вторичном рынке в среднем подорожали на 4-6%, то в наступившем году прибавка составит 3-5% уже к февралю по сравнению с декабрем 2025-го.

Виноградов объяснил такую тенденцию действием двух ключевых факторов: затяжной инфляцией, которая медленно, но верно повышает стоимость всех активов, и сохраняющимся высоким спросом на недвижимость со стороны населения. При этом он допустил, что общий уровень инфляции в 2026 году может снизиться до 5%, однако этого будет недостаточно для сдерживания роста цен на жилье. Инвестор привел конкретные цифры по московскому рынку. По состоянию на конец 2025 года однокомнатные квартиры за пределами центра столицы стоили в среднем 7-8 миллионов рублей, двухкомнатные — 12-14 миллионов, а трехкомнатные — 20-25 миллионов. В других регионах страны аналогичное жилье, по его данным, стоит примерно в полтора раза дешевле. Прогноз Виноградова на 2026 год предполагает дальнейший рост: «однушки» в Москве могут подорожать до 7,5-9 миллионов рублей, «двушки» — до 13-15 миллионов, а «трешки» — до 22-26 миллионов. На этом основании он считает покупку недвижимости в текущих условиях выгодной инвестицией, так как ее стоимость, по его мнению, будет продолжать увеличиваться в обозримом будущем.