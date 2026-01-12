Забудьте об ипотеке: будущая квартира обойдется в 90 тысяч рублей в месяц

По оценкам аналитиков рынка недвижимости, в 2026 году аренда жилья представляет собой более выгодное финансовое решение для большинства россиян по сравнению с покупкой квартиры по рыночной ипотеке. Основным критерием сравнения выступает ежемесячная платежная нагрузка, сообщает «Газета.Ру» .

Согласно расчетам, средняя стоимость однокомнатной квартиры в новостройке составляет около 6,93 млн рублей, на вторичном рынке — приблизительно 6,2 млн рублей. При текущей рыночной ипотечной ставке на уровне 20% годовых ежемесячный платеж по кредиту достигает 92,6 тыс. рублей за новостройку и 82,9 тыс. рублей за жилье на вторичном рынке.

В то же время средняя месячная аренда аналогичной однокомнатной квартиры оценивается экспертами в 33 тыс. рублей. Таким образом, разница в ежемесячных расходах может достигать почти двукратного значения в пользу аренды.

Специалисты отмечают, что даже в случае гипотетического снижения рыночных ставок до 14% годовых ипотечный платеж все равно будет существенно превышать стоимость съема. По их мнению, покупка жилья с использованием заемных средств выглядит экономически оправданной только при условии получения льготной ипотеки со ставкой от 2% до 6%. При отсутствии доступа к льготным программам аренда остается наиболее рациональным выбором с точки зрения управления личным бюджетом.

