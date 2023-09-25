Туроператоры ОАЭ совершили поездку по Подмосковью

Гости узнали подробности о культурно-туристическом потенциале Подмосковья. В частности, им была представлена информация о музеях, выставочных проектах, отелях, фестивалях и других событиях в сфере культуры и туризма региона. Также были проведены переговоры с представителями ведущих туроператоров ОАЭ и России.

В ходе встречи была организована экскурсия по «Целеево гольф и поло клубу» в Дмитровском городском округе. Гости приняли участие в мастер-классе по гольфу, а также узнали о работе горнолыжного комплекса «Целеево». Вторая часть программы прошла на территории Сергиево-Посадского городского округа. Участники посетили Троице-Сергиеву Лавру, поднялись на колокольню и побывали в двух частных музеях «Посадская матрешка» и «Сергиевская кухмистерская».

Развитие сотрудничества Подмосковья и ОАЭ продолжится с целью популяризации въездного туризма.

Ранее сообщалось, что подмосковные росгвардейцы задержали подозреваемых в распространении наркотиков.