Инвестор вложит почти 30 млн рублей в строительство продуктового дискаунтера в Коломне
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В городском округе Коломна построят продуктовый дискаунтер. Соответствующее разрешение выдало министерство жилищной политики Подмосковья, сообщила пресс-служба ведомства.
Проект сопровождает Центр содействия строительству при региональном правительстве. Размер инвестиций — двадцать девять миллионов рублей.
Площадь магазина составит 1,2 тысячи квадратных метров. Помещения будут оборудованы торговыми рядами, а также административными и бытовыми отделами.
После возведения объекта в округе появится семь новых рабочих мест.
Ранее губернатор Андрей Воробьев отмечал, что запуск племенного комплекса «Смена» в Подмосковье внесет весомый вклад в продовольственную безопасность России.