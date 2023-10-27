Инвестор вложит почти 30 млн рублей в строительство продуктового дискаунтера в Коломне

Проект сопровождает Центр содействия строительству при региональном правительстве. Размер инвестиций — двадцать девять миллионов рублей.

Площадь магазина составит 1,2 тысячи квадратных метров. Помещения будут оборудованы торговыми рядами, а также административными и бытовыми отделами.

После возведения объекта в округе появится семь новых рабочих мест.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отмечал, что запуск племенного комплекса «Смена» в Подмосковье внесет весомый вклад в продовольственную безопасность России.