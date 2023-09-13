Инвестор вложит свыше миллиарда рублей в производство косметических средств в Подмосковье

Предприятие заработало в комплексе «Индастриал сити», созданном в формате «Подмосковье индастриал». Инвестор вложит в проект свыше одного миллиарда рублей.

«На новой производственной площадке будет создано семьдесят пять рабочих мест», — уточнила Зиновьева.

Реализовать весь проект планируется в течение пяти лет, отметила министр. Ассортимент выпускаемой продукции включает в себя свыше трехсот позиций различных косметических средств — это зубные пасты, кремы, маски, шампуни, лосьоны, скрабы, тоники, а также средства для купания детей. Кроме того, в ближайшее время ассортимент пополнится декоративной косметикой.

На предприятии уже запущены первые производственные линии. Компания приступила к выпуску косметической продукции для одной из крупнейших торговых сетей страны, рассказал, в свою очередь, гендиректор Корпорации развития Московской области Владимир Слипенькин. Он добавил, что в следующем году предприятие планирует выйти на мощности, которые позволят производить в год свыше двадцати миллионов упаковок зубных паст, десять миллионов единиц продукции средств по уходу для лица и тела и около восьми миллионов единиц продукции по уходу за волосами

Уточняется, что на площадях в индустриальном парке «Есипово» разместят цеха по производству и фасовке зубной пасты и косметических смесей, а также цех ко-пакинга.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркивал, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.