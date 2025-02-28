Западные инвесторы начали скупать любые активы, связанные с РФ

Агентство Bloomberg сообщило , что международные инвесторы активно ищут возможности обойти антироссийские санкции, чтобы приобрести российские активы. После начала переговоров между Россией и США наблюдался значительный подъем стоимости акций российских компаний, торгуемых на мировых рынках, измеряемый десятками процентов.

Григорий Мариничев, партнер юридической фирмы Morgan, Lewis & Bockius, расположенной в Нью-Йорке, сообщил агентству, что хедж-фонды, частные инвесторы и семейные офисы проявляют заинтересованность в российских активах.

Агентство отмечает, что инвесторы скупают любые активы, «даже отдаленно связанные с Россией». Например, акции «Русала» на Гонконгской бирже в феврале взлетели на 75%. Котировки Raiffeisen Bank и OTP Bank выросли на 35% и 11% соответственно. Raiffeisen Bank имеет филиал в России, а OTP Bank продолжает работать в стране, несмотря на европейские санкции.

Вместе с тем ряд экспертов призывают инвесторов к осторожности, указывая на серьезность западных ограничений. В Центре анализа европейской политики считают, что для восстановления возможности беспрепятственного инвестирования в Россию западным инвесторам может потребоваться значительное время.

Ранее сообщалось, что США начнут продавать «золотые карты» на ВНЖ иностранцам за $5 млн.