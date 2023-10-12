Инвесторы Подмосковья получили уже свыше 130 земельных участков за рубль

Как отметила глава ведомства Наталья Адигамова, общая площадь переданных участков составила 550 гектаров. Она добавила, что сейчас в проекте задействованы пятьдесят городских округов.

«Инвесторы сопровождаются на всех этапах предоставления земли: от согласования проектной документации до запуска производства. <…> Преимущественно инвесторы для своих бизнес-проектов выбирают площади от одного до семидесяти гектаров», — отметила она.

Министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, в свою очередь, уточнила, что сейчас программой «Земля за 1 рубль» воспользовались сто двенадцать компаний. На данных участках построят сто шестнадцать новых предприятий, на которых создадут почти девять тысяч рабочих мест. Суммарный объем заявленных инвестиций составляет пятьдесят два миллиарда рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев указывал на важность сопровождения проектов малого бизнеса.