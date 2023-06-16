Инвестпортал Подмосковья признан лучшим в России

Эксперты отметили, что подмосковный портал наполнен необходимой для инвесторов информацией. Кроме того, там подробно описаны имеющиеся меры поддержки бизнеса, есть личный кабинет. Также специалисты высоко оценили степень цифровизации и автоматизации предоставляемых услуг, сообщила пресс-служба областного министерства инвестиций, промышленности и науки.

В ведомстве отметили, что заседание НААИР состоялось на площадке Петербургского экономического форума. Как подчеркнула глава Мининвеста Подмосковья Екатерина Зиновьева, через инвестпортал региона можно в том числе получить господдержку, консультации и земельный участок, ознакомиться с промышленной инфраструктурой.

«Сегодня инвестпортал — это единая точка входа в Московскую область для бизнеса. <…> При этом мы постоянно развиваем эту площадку, интегрируем портал с другими сервисами, которые могут быть полезны предпринимателям», — подчеркнула она.

Ежедневно инвестпорталом Подмосковья пользуются порядка 1,5 тысячи человек. Одним из следующих этапов развития сервиса станет запуск мобильной версии.

Ранее сообщалось, что инвестпортал Московской области будет интегрирован с федеральной платформой «Мой экспорт». Соответствующее соглашение на полях ПМЭФ подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.