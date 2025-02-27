Ипотечное кредитование в Рязанской области в прошлом году сократилось на треть

Рынок ипотеки в Рязанской области в минувшем году снизился на треть. Об этом сообщает 7info со ссылкой на Банк России.

Уточняется, что всего в минувшем году жителям региона было выдано около 10 тыс. жилищных кредитов почти на 33 млрд рублей. Кредитование замедлилось в связи с ростом процентных ставок и прекращением некоторых льготных программ.

Отмечается, что средний срок кредитования за год не изменился. Пик выдачи пришелся на июнь: за месяц жители региона получили примерно 20% всего годового объема ипотеки, стараясь взять средства на покупку жилья до окончания действия основной программы кредита с государственной поддержкой.

Добавляется, что каждый второй кредит в Рязанской области брали для покупки жилья в новостройках. За год на указанные цели жители региона получили 20 млрд рублей по 4,4 тыс. договоров. В среднем заемщики оформляли кредиты на 4,6 млн рублей.

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