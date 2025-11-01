Ипотека, автокредиты и потребкредиты сохранили прежние ограничения ЦБ

Банк России сообщил, что на первый квартал 2026 года сохраняются действующие макропруденциальные лимиты (МПЛ) по ипотечным, необеспеченным потребительским и целевым автокредитам. Об этом передают РИА Новости.

По ипотеке МПЛ действуют на кредиты для приобретения строящегося и готового жилья в многоквартирных домах. Макропруденциальные надбавки пересмотрены не были. Ограничения, введенные с 1 июля 2025 года, регулируют выдачу наиболее рискованных кредитов. В третьем квартале 2025 года 6% ипотек предоставлялись заемщикам с показателем долговой нагрузки выше 80%. Для покрытия кредитных рисков банки сформировали буфер капитала в размере 1,6% от ипотечного портфеля на 1 сентября 2025 года.

Для необеспеченных потребительских кредитов МПЛ также остались без изменений. Они ограничивают выдачу кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой. В третьем квартале 2025 года доля таких кредитов с долговой нагрузкой более 50% снизилась до 19%.

По целевым автокредитам никаких изменений в МПЛ также не предусмотрено.

