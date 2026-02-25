Ипотека не по карману, а жилье есть: тюменцы массово сдают квартиры, но арендаторы экономят

В Тюмени наблюдается настоящий бум на рынке аренды жилья, пишет РБК. Количество квартир, доступных для съема, выросло почти вдвое за год. Если в феврале 2025 года арендаторам предлагалось 1098 вариантов, то в феврале 2026 года их число приблизилось к 2000.

Эксперты связывают такой резкий рост с несколькими факторами. Во-первых, из-за высокой ставки по ипотеке продажа вторичного жилья сильно осложнилась, и собственники предпочитают сдавать квартиры, а не продавать их за бесценок.

Во-вторых, многие арендаторы, наконец, переехали в собственные квартиры после завершения строительства долгостроев. Кроме того, на рынок вышли инвестиционные квартиры и жилье, купленное по льготным программам для детей.

Несмотря на взрывной рост предложения, цены на аренду почти остановились. В 2025 году однокомнатные квартиры подорожали на 21,6%, а двухкомнатные – на 18%. В 2026 году рост составил всего 3,5% и 1,7% соответственно. Сейчас средняя стоимость аренды «однушки» в Тюмени – 29 тысяч рублей, «двушки» – 35,1 тысячи рублей.

При этом большинство арендаторов стараются уложиться в бюджет 20-25 тысяч рублей. Многие тюменцы ищут варианты еще дешевле, что заставляет собственников сдерживать аппетиты. Рынок аренды явно становится более конкурентным, и в ближайшее время цены вряд ли пойдут вверх.

Ранее сообщалось, что зумеры массово скупают дачи и квартиры на Крайнем Севере.