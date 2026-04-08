Современная геополитическая арена трансформируется в сложную систему сдержек, где Пекин больше не ограничивается ролью стороннего наблюдателя. Сегодня КНР выстраивает уникальную архитектуру влияния, превращая Иран в ключевой элемент глобальной стабильности, выгодной именно восточному лидеру. Стратегия Китая заключается не в стремлении к полному краху существующего миропорядка, а в создании режима «управляемого кризиса», который заставляет США и их союзников переходить от диктатуры к вынужденному диалогу. Об этом, и других деталях противостояния, рассказала RuNews24.ru основатель АНО «Наследие Нации», политолог Елена Штульман.

В экспертном сообществе подчеркивают, что Китай действует методом системного конструирования реальности. В этой модели Иран выступает не в роли марионетки или простого посредника, а в качестве фундаментального звена, делающего невозможным решение крупных региональных конфликтов без участия Пекина. Такая позиция автоматически усиливает карты КНР в спорах по другим чувствительным направлениям, включая вопрос Тайваня. Фактически сложилась ситуация, в которой самостоятельные решения Тегерана удивительным образом всегда оказываются тактически выигрышными для китайской стороны.

Экономический фундамент этого союза, по оценке эксперта, выглядит еще более внушительным: на долю КНР сейчас приходится более 90% всего экспорта иранской нефти. Подобная монополия на закупки позволяет Пекину не только контролировать энергетические потоки, но и выступать гарантом относительной тишины в районе Ормузского пролива. Пока мир следит за турбулентностью на рынках, Китай превращает потенциальный хаос в инструмент регулирования, удерживая руку на пульсе мировой энергетической безопасности.

Политолог Елена Штульман отмечает, что время односторонних действий Вашингтона безвозвратно уходит в прошлое. Любая значимая инициатива на международной арене теперь требует сложного процесса согласования с Россией и Китаем. Более того, даже Европа начинает проявлять характер, все чаще сигнализируя о нежелании оставаться лишь послушным исполнителем чужой воли. В этой новой многополярной реальности Пекин успешно модерирует кризисные процессы, превращая их в эффективный механизм защиты собственных стратегических интересов.

Ранее сообщалось, что после перемирия с Ираном США могут продолжить бороться за нефть уже не военными методами.