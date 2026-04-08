После перемирия с Ираном США продолжат бороться за нефть уже не военными методами

Мирный процесс между США и Ираном имеет реальные шансы, но сорвать его могут «разжигатели войны» по обе стороны. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил политолог Дмитрий Аграновский.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном, прекращение огня будет двусторонним. Иранская гостелерадиокомпания распространила заявление, что «Иран одержал великую победу и вынудил США принять план из 10 пунктов». Трамп в интервью AFP также заявил о «полной и безоговорочной победе» американцев, передает CNN.

Совет нацбезопасности Ирана сообщил, что переговоры с США стартуют в пятницу, 10 апреля, в Исламабаде, и на весь переговорный процесс Тегеран отвел две недели.

По словам Аграновского, сегодня ни США, ни Ирану невыгодно продолжать военный конфликт.

«США видят, что не достигают никаких военных целей, а для Ирана это прямые потери — гибель его граждан и разрушение инфраструктуры», — отметил политолог.

Он подчеркнул, что при этом обе стороны уже представляют сложившуюся ситуацию как свою победу: Трамп в привычной манере говорит о «потрясающих перспективах», а Тегеран — о «великой победе». Аграновский провел параллели с попытками Трампа «договориться» с КНДР в свой первый президентский срок.

Фото: [ сommons.wikimedia/Shealeah Craighead ]

«Трамп и такого рода люди, при всех их недостатках, все‑таки испытывают уважение, когда им оказывают достойное сопротивление. Если этого не происходит, они, как грабители, берут силой все, что только можно забрать. Сейчас Иран показал себя мужественной стороной, он, цитируя Пушкина, „уважать себя заставил“», — считает он.

На этом фоне политолог видит шансы на компромисс: по его мнению, стороны будут стремиться к договоренностям, хотя сил, заинтересованных сорвать процесс, «более чем достаточно», в том числе в контексте выборов в США.

Отвечая на вопрос о целях Вашингтона, эксперт напомнил, что Трамп прямо говорил о желании контролировать иранскую нефть, но для этого США могут использовать не только военные, но и экономические инструменты.

«В перспективе Трамп как торговец хотел бы контролировать всю нефть в мире. Но не обязательно делать это силой. Есть способ экономический, способ сотрудничества — залюбить до смерти. США редко чего‑то добивались чисто военной силой, а вот с помощью экономики, интриг, закулисных сговоров они почти всегда добивались своего», — пояснил Аграновский.

При этом он предостерег Тегеран от излишнего доверия к возможному «потеплению». По его словам, США могут попытаться поставить под контроль иранские ресурсы через внешне выгодные сделки и «широкие улыбки», и Ирану важно сохранять осторожность даже в случае успеха переговоров.

