«Крупнейший за 40 лет»: Новак заявил, что мир накрыл глобальный энергокризис из-за войны в Иране

Мир столкнулся с самым масштабным энергетическим коллапсом за последние четыре десятилетия. Такое заявление сделал вице-премьер России Александр Новак, выступая на дне энергетики. Об этом сообщает РИА Новости.

Причиной глобального кризиса является обострение конфликта на Ближнем Востоке, которое перекрыло кислород мировой экономике. Новак подчеркнул, что сегодняшняя ситуация уникальна по своим масштабам. Локальных рынков больше не существует, и любые потрясения моментально отражаются на всех странах. Дефицит энергоресурсов и сломанные логистические цепочки бьют по карману каждого жителя планеты.

Цены ползут вверх во всех отраслях. Электричество, бензин, коммунальные услуги — все дорожает. В конечном итоге это сказывается на качестве жизни людей и тормозит рост экономик. Особую тревогу вызывает ситуация вокруг Ормузского пролива. Именно там, по сути, решается судьба мировых энергопоставок. Конфликт между США, Израилем и Ираном практически парализовал судоходство через эту артерию.

После того как транспортный коридор оказался под ударом, цены на энергоносители рванули вверх, установив новые рекорды. И судя по заявлению Новака, это только начало. Мир вступает в полосу турбулентности, из которой быстро выбраться вряд ли получится

