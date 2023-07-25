«Исчезнет веками работающая отрасль»: выяснилось, как цифровой рубль может навредить банкам

Закон о цифровом рубле совсем скоро вступает в силу. Он утверждает поправки в Гражданский кодекс, которые закрепляют цифровой рубль как одно из безналичных денежных средств. Многие эксперты уже видят плюсы в новом виде валюты, но некоторые все же относятся к нему с недоверием.

Кандидат экономических наук Евгений Перов отметил, что цифровой рубль представляет собой большую онлайн-платформу денежного обмена. По его словам, для населения сервис, скорее всего, будет бесплатным, а компании будут платить минимальные суммы за его использование.

«Все платежи будут происходить внутри системы: круглосуточный обмен между людьми и предприятиями с низкой себестоимостью. А главное — все будет под контролем государства», — рассказал Перов в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

При этом экономист отметил, что новая валюта еще не показала себя на практике, поэтому обсуждать ее преимущества и недостатки пока рано. Однако эксперт предположил, что цифровой рубль может негативно повлиять на работу банков.

«Банки, которые существовали столетиями, при запуске крипторубля перестанут быть нужны. Исключение составят услуги по типу кредитования. Банковский сектор может перестать существовать спустя 5-10 лет, если каким-то образом реформируется. Мы при своей жизни можем увидеть, как исчезнет веками работающая отрасль», — заключил экономист.

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