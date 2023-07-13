«Распилить» бюджет не выйдет: выяснилось, как цифровой рубль поможет бороться с коррупцией

Руководитель федерального казначейства РФ Роман Артюхин заявил, что цифровой рубль поможет бороться с коррупцией в России. По его словам, цифровые платежи будут прозрачными, поэтому новую валюту можно назвать средством борьбы с хищениями. Об этом сообщает РИА Новости.

Эксперт по цифровым валютам, руководитель практики «Цифровая экономика» российской юридической компании Денис Поляков согласен с этой точкой зрения. Однако он отметил, что технология пока не идеальна.

«Цифровой рубль позволит обеспечить большую прозрачность в операциях, имеющих высокий риск влияния коррупциогенных факторов, однако полностью исключить их он не сможет», — рассказал Поляков в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также эксперт объяснил, по какому принципу действует цифровая валюта.

«При оплате контракта цифровым рублем «распилить» его бюджет таким образом, чтобы это осталось незаметным, не выйдет или по крайней мере станет сложнее. Информация о движении цифрового рубля будет доступна в блокчейне, любой человек сможет проверить дальнейшую судьбу ЦР», — добавил Поляков.

По словам собеседника, несмотря на внедрение цифрового рубля в будущем, многие расчеты по-прежнему будут вестись с помощью наличных и иных средств. Поэтому пока рассуждать о том, насколько эффективно электронная форма валюты поможет бороться с коррупцией, еще рано.

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