«Искать больше не нужно»: стала известна альтернатива «токсичному» доллару

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что доллар стал токсичным и многие страны, включая БРИКС, ищут ему альтернативу для торговли. Кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» пояснил, что искать не нужно, уже есть рубль и юань.

Володин в своем телеграмм-канале привел статистику: с марта 2022 года доля «недружественных валют» сократилась в пять раз до 17,8 %, расчеты в рублях выросли в 3,5 раза, а оплата дружественными валютами взлетела в 15 раз. Например, Россия активно торгует с Китаем, используя юани.

«Почему доллар всегда занимал лидирующие позиции? Так исторически сложилось, что вы можете за доллары купить то, что вам нужно в любой стране, а не только в США. Потому что Америка торговала со всеми в больших объемах. Сейчас в экономическом полушарии, которое выступает альтернативой коллективному Западу, по торговле доминирует Китай. Это и стало главной причиной, почему юань смог поравняться с долларом, а где-то и превзойти его, зависит от того, как считать», — рассказал Михаил Беляев.

Он добавил, что расчеты в рублях с иностранными государствами Россия также продвигает, особенно в областях, где страна считается самым крупным производителем, например, в энергетике.

Однако юань еще не успел стать удобным инструментом для потребителей и инвесторов. Нужны более выгодные предложения на рынке.

«Сейчас можно открыть депозитный счет в юанях или облигациях. Но пока эти предложения выглядят не привлекательно. Надежнее сделать вклад в рублях и получать проценты. С депозитами в юанях сохраняется риск потерять прибыль из-за разницы курсов валют», — пояснила независимый инвестиционный советник Кристина Агаджанова.

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