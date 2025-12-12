Исследование: каждый четвертый россиянин регулярно откладывал деньги в 2025 году

Исследование, проведенное в конце 2025 года, показало, сколько россиянам удалось накопить средств за последние двенадцать месяцев. Результаты говорят о значительной разнице в финансовом поведении граждан.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на «Почта банк», регулярно откладывать деньги удавалось каждому четвертому жителю страны. Еще 31% опрошенных делал сбережения время от времени, без постоянной системы. При этом почти половина всех участников исследования, а именно 45%, признались, что за год не смогли сделать никаких накоплений.

Среди тех, кому удавалось сберегать, суммы накоплений сильно различались. Самая большая группа, 38%, сумела собрать до 100 тыс. руб. 22% накопили от 100 до 200 тыс. руб., а 20% смогли отложить серьезную сумму — 500 тыс. руб. и больше.

Реже встречались накопления в промежуточных диапазонах: от 200 до 300 тыс. руб. (8%), от 400 до 500 тыс. руб. (7%) и от 300 до 400 тыс. руб. (5%).

Основной целью для сбережений у большинства стала финансовая подушка безопасности — так ответили 45% респондентов. Следом по популярности шли цели, связанные с улучшением качества жизни и крупными покупками: отпуск (11%), покупка квартиры (9%), ремонт (8%), автомобиль (4%), свадьба (3%) и образование (2%). При этом 18% тех, кто копил, не имели конкретной цели для собранных средств.

Параллельно исследование оценило изменения в доходах и долговой нагрузке. Ежемесячный доход увеличился у 33% россиян, почти у половины (49%) он остался на прежнем уровне, а у 18% — снизился.

Кредитная нагрузка за год выросла у 34% граждан, не изменилась у 24% и уменьшилась у 13%. Каждый четвертый (29%) сообщил, что не имеет кредитов вообще. Самой значительной статьей расходов за год для большинства стал отдых — 26% опрошенных указали его как самую крупную трату.

На втором месте — расходы на здоровье (15%), далее следуют ремонт (14%), покупка бытовой техники и электроники (9%), приобретение квартиры и автомобиля (по 7%). 22% респондентов отметили, что у них не было никаких крупных трат за прошедший год.

