Спрогнозирована средняя ставка по кредитам в 2026 году

В 2026 году средние ставки по кредитам не только не достигнут уровня в 15%, но и окажутся выше этой отметки. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев.

Для сравнения, в наиболее благоприятные периоды россияне платили по займам от 12% до 15% годовых, однако в наступающем году возврат к таким значениям эксперт считает недостижимым.

На сохранение высоких ставок влияет несколько ключевых факторов. Во-первых, в экономике сохраняются повышенные риски неплатежей со стороны заемщиков и роста числа личных банкротств.

Во-вторых, официальные данные по инфляции, отметил эксперт, не в полной мере отражают реальную динамику роста расходов населения, что также закладывается банками в стоимость рисков.

На данный момент ставки уже находятся на высоком уровне. Ипотечные кредиты выдаются под 16,9-23,1% годовых, а нецелевые потребительские займы — под 19,9-42,6% годовых.

При этом Банк России продолжает смягчать денежно-кредитную политику: 24 октября ключевая ставка была снижена до 16,5%, а всего за 2025 год регулятор уменьшал ее четырежды.

Тем не менее, эксперты предупреждают, что ждать быстрого снижения ставок по кредитам для конечных заемщиков в 2026 году не стоит.

