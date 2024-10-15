Исследование: россияне за три месяца 2024 года банкротились чаще, чем за 2023-й

Россияне за три месяца 2024 года банкротились чаще, чем за весь 2023 год. Об этом говорится в исследовании «Федресурса», на которое ссылается РБК.

Так, в июле-сентябре 2024 года финансово несостоятельными во внесудебном порядке были объявлены 12,6 тыс. россиян. С начала года таких стало свыше 23 тыс. человек.

Эксперты связывают всплеск банкротств с упрощением процедуры ее признания во внесудебном порядке. Данный механизм был разработан в сентябре 2020 года.

Четыре года назад, говорится в материале, в 2020 году было принято почти 1,8 тыс. заявлений, в 2021 году — 4,7 тыс., в 2022-м — 7,1 тыс., в 2023-м — 15,9 тыс. С начала 2024 года статус получили 23,3 тыс. человек, за все время существования — 41,7 тыс.

С 3 ноября 2023 года правила смягчились, отмечает РБК. Подать заявление могут пенсионеры и получатели пособий, а также граждане с незавершенным исполнительным производством. Кроме того, с прошлого года был расширен лимит по сумме долга расширен — нижняя граница уменьшена до 25 тыс. руб., верхняя поднята до 1 млн руб.

Эксперты считают, что число обращений для признания банкротом вне суда продолжит расти и в следующем году, но не достигнет кратного увеличения, как в 2024 году.

Как отмечают аналитики, в РФ сформировался «отложенный спрос» на внесудебное банкротство из-за кредитного мошенничества. В Министерстве экономического развития РФ заявили, что новых изменений в законе не планируется.

Банкротство в России представляет собой юридический процесс, который применяется к физическим и юридическим лицам, не способным выполнить свои финансовые обязательства. Процесс банкротства регулируется Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)». Банкротство, отмечают эксперты, позволяет должникам начать с чистого листа, а кредиторам — минимизировать потери.

Ранее РИА Новости сообщило, что внешний долг к ВВП России обновил исторический минимум.