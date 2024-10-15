Внешний долг к ВВП России обновил исторический минимум

Внешний долг к валовому внутреннему продукту (ВВП) России побил исторический минимум, сообщило РИА Новости, используя подсчеты на основе данных Центробанка. Отмечается, что уровень к ВВП страны по итогам третьего квартала 2024 года понизился до 14,5%.

Как отмечает агентство, внешний долг РФ последние несколько лет стабильно снижается. Так, к концу 2020 года он составлял 31%, а уже к концу 2022-го — 16,8%. По итогам 2023 года внешний долг России достиг отметки в 15,7%. По итогам третьего квартала текущего года российский долг уменьшился до 14,9%.

С июля по сентябрь 2024 года уровень внешней задолженности России продолжил снижаться, достигнув 14,5%, что стало новым историческим минимумом. На конец сентября общий внешний долг России, включая государственный и корпоративный, составил $293,4 млрд, что эквивалентно примерно 27,4 трлн руб.

Также наблюдается снижение внешнего долга на душу населения: на 1 октября он составил $2008, что на 3% меньше, или на $58, в сравнении с предыдущими месяцами. Последний раз этот показатель был ниже в 2005 году, когда он составил $1802.

Максимальный уровень внешнего долга к ВВП в современной истории РФ был зафиксирован в 1999 году и составил 91%, а максимальный долг на душу населения был в 2013 году на уровне $5072.

ВВП, или валовой внутренний продукт, — это экономический показатель, отражающий общую стоимость всех товаров и услуг, произведенных в стране за определенный период времени, обычно за год или квартал.

ВВП используется для оценки экономической активности и роста страны, а также для сравнения экономик разных государств. Он может быть рассчитан тремя основными способами: по производству, по расходам и по доходам. ВВП также может быть номинальным (в текущих ценах) и реальным (с учетом инфляции).

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