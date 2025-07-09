Трамп отложил пошлины, надеясь на успех в торговых переговорах

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп принял решение отложить введение торговых тарифов, изначально запланированное на 9 июля, до 1 августа. Как сообщило издание The Wall Street Journal, ссылаясь на информированные источники, причиной переноса послужила просьба министра финансов Скотта Бессента предоставить ему больше времени для достижения торговых соглашений.

Согласно этим источникам, американский лидер в разговорах со своими советниками высказывал разочарование из-за отсутствия продвижения в торговых дискуссиях. Трамп надеялся использовать «импульс успеха» после утверждения законопроекта о государственных расходах и нанесения авиаударов по Ирану для заключения благоприятных торговых сделок.

Однако он не получил от других стран предложений, которые бы его удовлетворили. Бессент и некоторые представители американской администрации заверили Трампа, что дополнительное время даст им возможность достичь прогресса в переговорах с торговыми партнерами, в том числе с Европейским союзом и Индией.

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