Историк Калинчук назвал причины ухода Шваба с поста главы ВЭФ в Давосе

Пресса заявила об отставке Клауса Шваба, который более полувека возглавлял Всемирный экономический форум в Давосе. Эксперты считали его «серым кардиналом», управляющим мировыми экономическими процессами. Историк Руслан Калинчук пояснил, почему Клаус Шваб покинул свой пост. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, основателя знаменитого Давосского экономического форума в отдельных случаях действительно называли «главой мирового теневого правительства». Однако он, напротив, озвучивал мысли, крутившиеся в головах у левоглобалистской мировой элиты.

Эксперт пояснил, что недавно Шваб говорил о новом мироустройстве, то есть об инклюзивном капитализме, подразумевающем, что «стейкхолдеры» – это вторичные собственники, а первичные собственники – это глобальные корпорации, которые должны со временем заменить собой государство. Якобы подобная политика будет оправдываться борьбой с бедностью, то есть корпорации якобы поделятся своим сверхдоходами с каждым бедняком.

По его мнению, инклюзивный капитализм является весьма серьезным проектом, в который втянуты разные структуры – Ротшильды, Варбурги и прочие. Кроме того, активно продвигающим идеи инклюзивного капитализма был Папа Римский Франциск.

Ранее сообщалось, что Клаус Шваб ушел с поста председателя ВЭФ.