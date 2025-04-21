Клаус Шваб ушел с поста председателя ВЭФ

Журналисты сообщают, что такое решение было принято на заседании правления — 20 апреля совет попечителей принял заявление Шваба. По словам Шваба, он покидает пост ввиду возраста — ему 88 лет. После этого был единогласно назначен временно исполняющий обязанности председателя Питер Брабек-Летмат, который раньше был заместителем председателя.

Также сообщается, что был учрежден и поисковый комитет для отбора будущего председателя. Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Алексея Павловского от обязанностей российского посла в Австралии.