Историк Лисицын назвал условия отказа БРИКС от доллара
Фото: [www.kremlin.ru]
По словам историка Федора Лисицына, отказ стран БРИКС от расчета в долларах возможен. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он пояснил, что если сохранится подобная динамика, то ближайшие десять лет будут решающим моментом. Страны БРИКС займут слишком весомую позицию в мировой экономике, и тогда может появиться четырехвалютная система – некая единица расчета внутри БРИКС.
По мнению эксперта, таким образом, доллар, евро, юань и эта новая валюта, то есть четыре мировые валюты станут конкурировать, как в XIX веке конкурировали франк, фунт стерлингов, немецкий талер и российский рубль.
Ранее стало известно о возможных сроках создания платежной системы БРИКС.