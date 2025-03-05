Историк Лисицын назвал условия отказа БРИКС от доллара

По словам историка Федора Лисицына, отказ стран БРИКС от расчета в долларах возможен. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он пояснил, что если сохранится подобная динамика, то ближайшие десять лет будут решающим моментом. Страны БРИКС займут слишком весомую позицию в мировой экономике, и тогда может появиться четырехвалютная система – некая единица расчета внутри БРИКС.

По мнению эксперта, таким образом, доллар, евро, юань и эта новая валюта, то есть четыре мировые валюты станут конкурировать, как в XIX веке конкурировали франк, фунт стерлингов, немецкий талер и российский рубль.

Ранее стало известно о возможных сроках создания платежной системы БРИКС.