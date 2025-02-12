Стало известно о возможных сроках создания платежной системы БРИКС

В Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) ответили на вопрос о возможных сроках создания платежной системы стран БРИКС, которая сможет заменить ушедший SWIFT.

Развернутый ответ о разработке альтернативы ушедшей SWIFT дала Кристина Танцюра, занимающая пост председателя комитета АЭИ по работе с ОАЭ и странами Персидского залива. В беседе с РИА Новости она отметила, что после присоединения других стран к БРИКС создание новой платежной системы стало реальнее. Это позволит стать независимей от доллара, позиции которого слабеют на валютном рынке.

«Только из-за опасений перед растущим влиянием БРИКС Трамп пригрозил странам-участницам объединения повышением пошлин на их товары, если они откажутся от расчетов в долларах», — рассказала представитеь комитета АЭИ.

По словам Танцюры, новая платежная система, подконтрольная БРИКС, может быть создана в ближайшие два-три года. Такой срок объясняется нелегким процессом разработки, а также долгими переговорными процессами. Для нормальной работы все представители коммерческих банков БРИКС должны договориться о взаиморасчетах в национальных валютах между собой, отбросив долларовый формат.

Напомним, что в 2024 году к союзу БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

Ранее стало известно, что Минфин США смягчил санкции в отношении некоторых российских банков.