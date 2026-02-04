IT, связь и гостиничный сектор признаны перспективными для работы

Наиболее благоприятные карьерные перспективы для россиян в ближайшие годы связаны с направлениями гостиничного сервиса, цифровых технологий и телекоммуникаций. Такую оценку РИА Новости дал директор Института экономики РАН Михаил Головнин.

Экономист отметил, что рост квалификации и получение качественного образования в целом повышают шансы на увеличение доходов и расширение профессиональных возможностей. По его оценке, инвестиции в развитие навыков остаются универсально выгодной стратегией вне зависимости от отрасли.

Он также обратил внимание, что заметный потенциал роста занятости сохраняется в ряде сервисных направлений, ориентированных на работу с людьми. Речь идет о персональных услугах, логистике, хранении и транспортировке. Однако особенно высокий спрос на специалистов, как ожидается, будет формироваться в гостиничной индустрии, IT-секторе и сфере связи.

По мнению эксперта, именно в этих областях вероятно увеличение потребности в кадрах, что может сопровождаться повышением уровня оплаты труда и расширением числа вакансий.

