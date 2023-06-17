Итоги ПМЭФ: страны коллективного Запада вынуждены подстраиваться под условия, которые диктует Россия

Завершился очередной Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Если провести сравнительную характеристику с мероприятием предыдущего года, то можно увидеть поразительные результаты. Их мы обсудили с кандидатом экономических наук, доцентом МГГЭУ Инной Литвиненко.

По словам эксперта, несмотря объявленные санкции и все ограничения в сторону экономики России, огромное количество представителей «недружественных» стран все же прибыли на форум. Цифры сами говорят за себя: в 2021 году на ПМЭФ заключили 800 договоров, в 2022-ом — 691. А в этом году форум побил рекорды последних лет, ведь там заключили большее 900 соглашений на сумму в 3,8 трлн рублей.

«Из них 43 соглашения заключены с иностранными компаниями, в том числе и недружественными. Среди них Италия, Испания и многие другие страны Европы. Присутствовали представители бизнеса и правительственных структур всей «Большой семерки», и это уже о многом говорит», — подчеркивает Литвиненко.

По словам экономиста, никто не ожидал таких результатов, ведь за период конца прошлого и начала этого года конца Запад сделал многое для разрыва отношений с Россией. И нынешняя ситуация говорит о том, что инвесторы как ближнего, так и дальнего зарубежья понимают, что наша экономика смогла спокойно выдержать все испытания.

«Более того, сейчас правительство инициирует огромное количество проектов, требующих значительных инвестиций. Здесь и судоверфи, и оборонная промышленность, и медицина, и IT-индустрия. Все они являются инвестиционно привлекательными, то есть обещают большую прибыль: больше, чем в других странах и в других отраслях», — объясняет Инна Леонтьевна.

По мнению Литвиненко, в рамках ПМЭФ-2023 был заложен новый виток развития отношений России и недружественных стран.

«Основная его тенденция — страны коллективного Запада вынуждены подстраиваться под условия, диктуемые Россией», — резюмирует собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ранее экономист Литвиненко объяснила, почему Россию не заденет дефолт в США.