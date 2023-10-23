Изделия для дома из пластика планируют производить в подмосковном Серпухове

Производственно-складское здание для изготовления бытовых товаров построят в подмосковном Серпухове. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилполитики Подмосковья.

Отмечается, что ведомство уже выдало компании «ВиолетПласт» соответствующее разрешение на строительство данного объекта. Инвестиции в реализацию проекта составят пятьсот десять миллионов рублей. Будет создано порядка ста пятнадцати рабочих мест.

Ожидается, что на площади более семнадцати тысяч «квадратов» будут производить изделия для дома из пластика: мебель, посуду, элементы интерьера и т. д. При этом планируется оборудовать несколько автоматизированных производственных линий, административно-бытовые и складские секции.

Ранее губернатор Андрей Воробьев обсудил планы по сотрудничеству с Первым заммэра Чунцина Ченом Мингбо.