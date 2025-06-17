«Известия»: доллар рискует подешеветь до 75 рублей уже к концу июня

К концу июня 2025 года курс российского рубля может вырасти и достичь отметки ниже 75 рублей за один доллар. Об этом пишет газета «Известия» , ссылаясь на ряд экономических предпосылок.

В статье говорится о том, что основной причиной изменения курса российской валюты к американцу стало значительное повышение стоимости нефти, вызванное обострением конфликта в регионе Ближнего Востока.

«Это результат роста цен на энергоресурсы из-за нового витка конфликта на Ближнем Востоке: за последние несколько дней котировки нефти подскочили на 10%, до 70 долларов за баррель. Кроме того, рублю к концу месяца традиционно окажет поддержку налоговый период», — приводится в статье.

Существуют и иные обстоятельства, которые могут укрепить позиции российского рубля. Среди них — обсуждение возможных путей разрешения конфликта на Украине, торговые ограничения между крупными экономическими субъектами, а также сохранение высокого уровня ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации.

Ранее Экономист Литвиненко предположил, что ключевая ставка в России может снизиться до 18% при падении доллара.