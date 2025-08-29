«Известия» узнали о замедлении темпов роста номинальных зарплат в России

В июне средняя зарплата в России составила 103 тысячи рублей, что на 15% больше, чем в прошлом году. Однако темпы роста зарплат впервые с 2020 года снизились, как пишут в своем обзоре "Известия".

По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, замедление экономики связано с тем, что после 2022–2023 годов деловая активность пошла на спад. В этот период компании стали более осмотрительно подходить к увеличению затрат на персонал из-за общего замедления экономической активности, снижения объемов кредитования и роста налоговой нагрузки.

Ранее рост вакансий составлял 20–30% в год, однако сейчас средний прирост не превышает 5%. При этом доход в 103 тысячи рублей имеют менее половины граждан России.

Сейчас наблюдается значительный рост заработной платы в таких секторах, как оборонная промышленность, IT, промышленность и строительство. В то же время в таких отраслях, как торговля, розничная торговля, услуги и лёгкая промышленность, наблюдается стагнация.

