Ямальскую рыбу превратят в региональный бренд: раскрыты новые тренды ямальской рыбной отрасли

На Ямале решили подойти к вопросу развития рыбной отрасли без лишней спешки, но с основательным размахом — стратегическая сессия «Рыбная отрасль. Производство. Переработка. Продвижение» собрала за одним столом 48 человек. Это не просто цифра: директора местных предприятий, эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга и Волгограда плюс профильный департамент — такой состав говорит о том, что регион нацелен не на точечные улучшения, а на системную перезагрузку. Итогом встречи стали не только обсуждения, но и вполне осязаемые вещи: первые контракты о поставках и новые идеи, которые уже начали работать. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа».

Заместитель губернатора Сергей Карасев обозначил главный вектор: региону нужна продукция глубокой переработки. Это не просто красивая формулировка, а прагматичный расчет — чем выше степень обработки рыбы, тем устойчивее позиции на рынке, больше новых рабочих мест и меньше зависимости от сырьевых качелей. Но интересно другое: эксперты зафиксировали четкий потребительский тренд. Оказывается, покупатели в возрасте 30–45 лет все чаще выбирают не просто рыбу, а готовые решения. Ямальские производители отреагировали оперативно — «ЯмалАгро» пригласил московского шеф-повара, и вместе они родили том-ям из чира и жюльен из сига. Продажи после этих экспериментов поползли вверх, подтвердив простую истину: северная рыба в привычных европейских форматах заходит на ура.

Но настоящим открытием сессии, пожалуй, стал волгоградский производитель «Рыбосетр», который продемонстрировал нечто, выходящее за рамки традиционных представлений о рыбных деликатесах. Речь о шоколадных конфетах с черной икрой — звучит как гастрономическая провокация, но участники восприняли это как сигнал: границ для переработки практически не существует, если есть фантазия и понимание запросов аудитории. Впрочем, в ЯНАО не собираются зацикливаться только на вкусовых экспериментах. В повестке оказались и куда более приземленные, но важные вещи: совершенствование упаковки, развитие аквакультурного туризма и, что особенно амбициозно, превращение ямальской рыбы в полноценный региональный бренд.

По итогам сессии получается, что Ямал пытается сделать то, что удается единицам: соединить промышленные масштабы с гибкостью гастрономического стартапа. С одной стороны — глубокая переработка и снижение себестоимости, с другой — жюльен из сига и икра в шоколаде. И за всем этим стоит четкое понимание: чтобы рыба с севера оставалась на столе у потребителя, ей нужно не просто попасть в магазин, а попасть туда в том виде, который уже не требует лишних вопросов и лишних движений на кухне.

