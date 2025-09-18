В Китае начался ажиотаж на русские продукты

Российские продукты переживают бум популярности в Китае, став символом натуральности и экологической чистоты. Обыватели в Поднебесной представляют Россию как страну с «кисельными реками и молочными берегами», где коровы пасутся на чистейших пастбищах, а излишки натурального молока идут на производство знаменитого сухого молока и мороженого. Обозреватели KP.RU отмечают , что у этого интереса появилась и обратная сторона, а именно — обилие подделок.

Российский экспортный центр активно поддерживает тренд на русские продукты в КНР, организуя онлайн-площадку Good Food Russia и фестивали-ярмарки, где китайские блогеры за один стрим продают товаров на миллиарды рублей — от вафель и солений до 100 тонн муки за несколько часов.

Гастрономическими хитами стали шоколад «Аленка», который китайцы ласково называют «Большая голова», медовик «Двойная гора» и загадочные «фиолетовые конфеты» (грильяж в шоколаде). Цены в специализированных павильонах кусаются: бутылка кваса обходится в 280 рублей, водка — от 1000 рублей.

Однако теперь на рынке стали чаще продавать подделки. Например, появилось мороженое «Дворец моржа» от несуществующей лаборатории имени Стины Макеевой и колбаса с абсурдными названиями вроде «Кукурузная кишка охотника», что вынудило посольство РФ выпустить предупреждение о покупках только в проверенных местах.

Культурный экспорт не отстает: песни вроде «DaDaDa» набирают сотни миллионов просмотров в соцсетях, доступных китайцам, а фильмы «Движение вверх», «Т-34» и мультсериал «Маша и Медведь» стали культовыми.

Маркетинговые легенды о матрешках как о застывшей тоске по сестренке и «фиолетовом золоте» как национальном достоянии России лишь подогревают интерес. Эксперты связывают этот феномен с укреплением межгосударственных отношений и личными жестами вроде подарка Путина Си Цзиньпину — ящика мороженого, после которого в Пекине моментально появились «русские» киоски.

Топ-10 сувениров для китайцев сегодня возглавляют водка, матрешки, черная икра и тот самый шоколад «Большая голова», делая российский бренд синонимом качества и экзотики в Поднебесной.

Ранее сообщалось, что какие кулинарные открытия сделали россияне в Китае.