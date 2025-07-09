«Яндекс» рассказал о причинах роста цен на такси в крупных городах

В «Яндекс Такси» объяснили РБК рост цен на услуги такси в городах России совокупностью факторов. Среди них: удорожание владения автомобилем и его обслуживания, ужесточение миграционного законодательства и необходимость конкурентной оплаты труда для привлечения новых водителей. Сервис проанализировал динамику средней стоимости минуты поездки по регионам за период с июля 2024 по июнь 2025 года.

Результаты анализа показали, что наиболее ощутимый рост цен зафиксирован в Ленинградской области — на 18%, с 25,7 до 30,4 руб. В Московской области тариф увеличился на 16% за год, поднявшись с 31,4 до 36,3 руб. Аналогичный рост (16%) наблюдался в Воронежской области, где минута поездки теперь стоит в среднем 24,6 руб.

В Самарской области стоимость минуты выросла на 15%, составив 22,2 руб., а в Пермском крае — на 14%, достигнув 23 руб.

Тарифы на такси в Свердловской, Волгоградской, Нижегородской областях и Красноярском крае выросли на 13%, составив соответственно 23, 21,5, 24,8 и 23,1 руб. за минуту.

В Республике Башкортостан минута поездки стала дороже на 12%, увеличившись с 20,3 до 22,7 руб. В соседнем Татарстане и Омской области рост составил 10% — с 22 до 24,2 руб. и с 19,1 до 21 руб. соответственно.

Самый незначительный рост тарифов отмечен в Челябинской области — 8%, с 20,2 до 21,7 руб.

При этом, по сравнению с предыдущим периодом, сервис отметил замедление темпов роста цен. Аналитики объясняют это стабилизацией рыночной ситуации, увеличением количества доступных автомобилей и снижением частоты применения повышающих коэффициентов.

Ранее сообщалось, что сговор в повышении цен на такси при отключении связи подозревает Генпрокуратура.