Японии снова попросила США освободить Токио от вводимых пошлин

МИД Японии снова обратился к США с просьбой освободить страну от вводимых ими пошлин, в том числе от так называемых «взаимных пошлин».

Этот вопрос бы поднят в разговоре главы японского внешнеполитического ведомства Такэси Иваи и госсекретаря США Марко Рубио на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Выдержи выступления приводит телеканал NHK.

Ивая попросил Рубио освободить Японию от введенных США 25%-ных пошлин на импортируемую сталь и алюминий. Кроме того, Токио испытывает беспокойство по поводу так называемых «взаимных пошлин», указ о введении которых был подписан Трампом 13 февраля. Данная мера предполагает введение ответных таможенных тарифов на импортируемую продукцию, аналогичных по величине с теми, которые страны-экспортеры установили на продукцию из США.

Стороны также коснулись темы возможных тарифов на поставляемую в США автомобильную промышленность японских компаний.

Ранее сообщалось о том, что премьер Японии Исиба ужесточил риторику по проблеме Курильских островов.