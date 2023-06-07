План по севу яровых культур практически выполнен в Подмосковье

В Подмосковье практически выполнен план по севу яровых культур на этот год. Так, работы выполнили на 91%, засеяв более 230 тысяч гектаров земли, сообщили в Минсельхозпроде региона.

План по севу зернобобовых культур выполнили на 90%, зерновых – на 88%. План по высадке картофеля был перевыполнен – работы провели на тринадцати тысячах гектаров.

Масличные культуры высадили на 37 тысячах гектаров, что составляет 90% от плана. Кормовые – на 77 тысячах, это 91% от плана. План по высадке овощей выполнен на 89% – работы проведены на семи тысячах гектаров.

Больше всего земель засеяли в Серебряных Прудах и Зарайске – на 30 тысячах и 25 тысячах гектаров соответственно. План работ в эти округах выполнен на 97% и 100% соответственно.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует в стране по производству сыров.