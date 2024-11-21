Юрист Гатин пояснил, почему россияне все чаще прибегают к процедуре банкротства

По данным на начало сентября, свыше 25 тыс. жителей РФ воспользовались процедурой внесудебного банкротства, а примерно 200 тыс. граждан были признаны несостоятельными через суд. Юрист Алексей Гатин пояснил особенности списания долгов. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По его словам, люди нередко попадают в кредитную ловушку на фоне неправильного финансового планирования и необдуманных покупок в кредит. Банки тоже могут специально предлагать кредиты с целью увеличить долг клиента до 70–80% от его дохода. В итоге человек вынужден брать новые кредиты для погашения старых, тем самым усугубляя свое положение. При этом также увеличивается задолженность по коммунальным услугам, и счета по ним становятся частью долговой нагрузки.

Юрист пояснил, что тем не менее признание банкротства влечет за собой ряд ограничений для граждан. Так, последствия банкротства могут быть разными для каждого человека, однако в целом критических ограничений после данной процедуры нет.

Ранее в Госдуме предложили ввести тесты на финансовую грамотность для желающих взять кредит.