Юрист Голубева назвала категории россиян, чьи зарплаты вырастут до 1 октября

В ходе первого этапа индексации, который продлится с 1 января по 1 октября 2025 года, зарплаты работников бюджетной сферы увеличатся на 13,2%, сообщила Татьяна Голубева, старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС, в интервью РИА Новости.

По ее словам, это касается учителей, врачей, работников социальных служб, МЧС и других специалистов из социальной сферы.

«Индексация произойдет в два этапа. Первый предполагает повышение трудовых доходов работников образовательных и медицинских учреждений, социальных служб, МЧС и других социальных ведомств», — поведала Голубева.

Как пояснила собеседник агентства, второй этап запланирован на 1 октября текущего года. Увеличение коснется тех выплат, которые сотрудник получает на постоянной основе, а именно — оклада и регулярных премий.

«Индексация пройдет по правилам трудового законодательства. Работодатели предприятий, которые не являются государственными и не относятся к муниципальным учреждениям могут провести индексацию самостоятельно», — пояснила Голубева.

В этой ситуации необходимо руководствоваться положениями, которые содержатся в коллективных соглашениях или внутренних нормативных документах, заключила юрист.

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