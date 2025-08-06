Юрист Хаминский назвал последствия сбора данных о покупателях золотых монет

Министерство финансов РФ планирует существенно затянуть гайки в контроле над оборотом инвестиционных и коллекционных монет из драгоценных металлов. Цель нововведений – повысить прозрачность операций и усилить борьбу с теневым рынком. Как пояснил Общественной Службе Новостей юрист Александр Хаминский, инициатива Минфина России лишает монеты их былого особого статуса.

По его словам, золотые, серебряные, платиновые и палладиевые монеты, эмитированные как Банком России, так и другими государствами, фактически приравниваются к обычным ювелирным изделиям или предметам из драгметаллов с точки зрения регулирования. Это влечет за собой четыре ключевых изменения. Во-первых, покупка монет у банков, дилеров или ломбардов теперь всегда потребует обязательной идентификации личности покупателя, аналогично приобретению украшений. Во-вторых, все продажи должны проводиться с применением контрольно-кассовой техники (ККТ), интегрированной с государственной системой учета драгметаллов и камней (ГИИС ДМДК). В-третьих, данные о каждой сделке купли-продажи монет (и слитков) должны оперативно передаваться в эту систему. В-четвертых, участникам рынка придется собирать персональные данные клиентов по гораздо более широкому кругу договоров, включая не только куплю-продажу, но и хранение, комиссию и другие операции.

Юрист подчеркнул, что новые правила кардинально изменят ландшафт рынка. Для профессиональных участников – банков, дилеров, ломбардов – это означает резкий рост административной нагрузки, необходимость дорогостоящей модернизации систем отчетности и строжайшее соблюдение новых процедур идентификации и кассовой дисциплины. Для частных инвесторов и коллекционеров главным следствием станет неизбежная процедура идентификации при каждой покупке или продаже монет, что усложнит и, возможно, замедлит процесс. Хотя государство получит гораздо большую прозрачность оборота драгметаллов в этой форме.

По его мнению, инициатива Минфина России направлена на перекрытие каналов для отмывания средств через рынок драгоценных монет. Однако достижение этой цели сопряжено со значительными издержками: монеты окончательно теряют свою «исключительность» в правовом поле, а все участники рынка – от крупных банков до рядовых коллекционеров – столкнутся с возросшей бюрократией и необходимостью адаптироваться к гораздо более жесткому режиму учета и контроля, аналогичному регулированию обычных ювелирных изделий.

Ранее он оценил новые правила работы против спама.