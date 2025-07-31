Юрист Хаминский оценил новые правила работы против спама

С 1 августа в России заработал новый механизм защиты от телефонного спама. Теперь абоненты могут отключить навязчивые рассылки и обзвоны через личный кабинет у оператора — компания обязана прекратить спам уже на следующий день. С 1 сентября вступит в силу еще более важное правило: массовые обзвоны без согласия абонента станут незаконными. На «Госуслугах» появится специальный сервис для жалоб на нарушителей, которых вместе с операторами связи будут привлекать к ответственности. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Однако юрист Александр Хаминский предупреждает: эти меры могут не решить главную проблему. Современные спамеры чаще работают через анонимные кол-центры, остающиеся в тени. Привлечь их к ответственности удается лишь в единичных случаях, когда абонент сам записал разговор. Доступ к записям операторов, которые хранятся полгода, возможен только по уголовным делам, что делает их бесполезными в борьбе с массовым спамом.

Для реального результата, по мнению Хаминского, нужны изменения в КоАП. Роскомнадзор должен получить право проверять записи разговоров по жалобам граждан без возбуждения уголовных дел. Пока же новый закон, хотя и полезен, остается полумерой — технически подкованные спамеры продолжат обходить запреты, а рядовые абоненты по-прежнему будут страдать от навязчивых звонков. Вопрос телефонного спокойствия россиян пока остается открытым.

Ранее сообщалось, что с 1 августа россияне смогут отказываться от массовых рассылок.