Юрист Хаминский оценил идею запрета выдачи кредитов банками и МФО по SMS

Центробанк России рассматривает возможность радикального ужесточения правил оценки платежеспособности заемщиков. Суть инициативы заключается в обязательном использовании данных из информационных систем ФНС и Социального фонда России, доступных через сервис «Цифровой профиль». Полный перечень требований будет сформирован к 1 марта 2026 года. По мнению юриста Александра Хаминского, эти меры направлены на сокращение закредитованности населения и борьбу с бесконтрольной выдачей кредитов, поскольку просроченная задолженность по потребительским займам уже превысила 1,5 трлн рублей. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, банковское сообщество активно сопротивляется предложениям регулятора, предупреждая о негативных последствиях. Кредитные организации ведут спор, что ограничение доступа к данным Росстата и альтернативным методам оценки может подтолкнуть граждан к нелегальным кредиторам. Особую озабоченность вызывает практика микрокредитных организаций, которые часто выдают займы дистанционно без какой-либо проверки платежеспособности — иногда достаточно лишь подтверждения по SMS.

Юрист резюмировал, что в итоге предлагаемая реформа ставит целью создание более прозрачной и ответственной системы кредитования. Однако ее успех будет зависеть от нахождения баланса между защитой прав потребителей и сохранением доступности кредитных продуктов для добросовестных заемщиков. Решение этой сложной задачи определит будущее розничного кредитования в России на годы вперед.

