Юрист Хаминский пояснил, почему ИП на упрощенке могут стать заменой самозанятости

Минфин России и ФНС выступили с предложением о распространении Автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН) на всей территории РФ. Юрист Александр Хаминский рассказал о перспективах внедрения новой системы. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, такая система весьма удобна как для малых предприятий, так и для частников. К тому же в ней больше плюсов, чем минусов. Так, налогоплательщик освобожден от проведения выездных проверок и необходимости вести бухгалтерию.

Юрист добавил, что предприниматель на АУСН должен соблюдать несколько условий: оборот не может превышать 60 млн рублей, а число работников – пять человек. Так, самозанятые при схожем порядке уплаты налога авто-упрощенцы платят в бюджет 8% с доходов и 20% с доходов, уменьшенных на величину расходов.

По его мнению, выгода использования указанной системы в том, что предельный порог для применения налога на профессиональный доход составляет 2,4 млн рублей в год, поэтому самозанятые не могут заниматься торговлей или оказывать услуги, имеющие высокую себестоимость, а также налоговые органы внимательно следят за тем, чтобы договоры с самозанятыми не прикрывали трудовые взаимоотношения, кроме того, применение АУСН предполагает определенные возможности для роста бизнеса.

Ранее сообщалось, что около восьмисот тысяч самозанятых зарегистрированы в Подмосковье.