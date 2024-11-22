Более семи миллиардов рублей направили в Подмосковье на поддержку семей при рождении детей

С начала 2024 года в Подмосковье на поддержку семей, в которых родились дети, направили более семи миллиардов рублей. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«В Подмосковье 1,2 миллиона семей, в которых воспитываются более 1,7 миллиона детей. Мы особое внимание уделяем поддержке семей с детьми и в нашем регионе доступны льготы, которые можно получить на каждом важном этапе жизни ребенка начиная с рождения», — рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

В ведомстве уточнили, что семьям с детьми предоставляют выплату на приобретение предметов и средств, предназначенных для ухода за новорожденными, ежемесячно перечисляют средства на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет и не только. Узнать обо всех мерах поддержки можно на региональном портале госуслуг в подразделе «Поддержка семей с детьми».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.