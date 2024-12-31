Юрист Иванова сочла невозможной практику обязательной выплаты 13-й зарплаты

Заставлять работодателей в России в обязательном порядке перечислять своим сотрудникам в конце года 13-ю зарплату, мягко говоря, вряд ли целесообразно, считает партнер практики трудового права BGP Litigation, юрист Анна Иванова.

В беседе с агентством «Прайм» специалист поведала, что озвученная несколько недель назад лидером «Справедливой России», депутатом Сергеем Мироновым инициатива — сделать 13-ю зарплату обязательной выплатой, вряд ли найдёт поддержку у законодателя. Безусловно, что она останется добровольной и на усмотрение каждой отдельной компании, уверена Иванова.

«Очевидно, что работодатели не будут повышать фонд оплаты труда на 8,3% просто так. Проще говоря, мало у кого есть на это лишние деньги, а те у кого они есть, уже давно ввели практику дополнительных материальных поощрений», — сказала юрист.

13-я зарплата — это денежное вознаграждение, которое выплачивают сотрудникам в завершении календарного года. Может быть соизмеримо с размером ежемесячного оклада.

Ранее сообщалось, что Миронов попросил Мишустина ввести в России обязательную 13-ю зарплату.